СМИ: Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменили из-за антивоенной позиции солиста
Концерт группы «Звери» на Петербургском Международном экономическом форуме (ПМЭФ) отменили из-за антивоенной позиции солиста Романа Билыка, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на организаторов.
По информации издания, на традиционном бесплатном концерте на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ выступят группы «Чиж и Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.
Ранее, 30 мая, «Росконгресс» анонсировал в рамках ПМЭФ концерт группы «Звери».
«Фонтанка» отмечает, что декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры и в прошлом — пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот в своем блоге напомнил, что «с началом спецоперации лидер группы «Звери» Рома Зверь (в жизни Роман Билык) публично осудил ее в соцсетях». «У Билыка богатая биография настоящего представителя пятой колонны», — отметил он.
Также против выступления «Зверей» на Дворцовой площади выступал депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин.
Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в качестве хедлайнера концерта на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума приглашена группа «Звери», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru