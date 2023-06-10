СМИ: Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменили из-за антивоенной позиции солиста

По информации издания, на традиционном бесплатном концерте на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ выступят группы «Чиж и Со» и «Джанго» с Алексеем Поддубным.



Ранее, 30 мая, «Росконгресс» анонсировал в рамках ПМЭФ концерт группы «Звери».



«Фонтанка» отмечает, что декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры и в прошлом — пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот в своем блоге напомнил, что «с началом спецоперации лидер группы «Звери» Рома Зверь (в жизни Роман Билык) публично осудил ее в соцсетях». «У Билыка богатая биография настоящего представителя пятой колонны», — отметил он.

Также против выступления «Зверей» на Дворцовой площади выступал депутат Законодательного собрания города Константин Чебыкин.

Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что в качестве хедлайнера концерта на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума приглашена группа «Звери», передает «Радиоточка НСН».

