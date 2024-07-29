СМИ: Канье Уэст запросил за выступление в Москве 5 млн долларов
Американский рэпер Канье Уэст запросил за выступление в Москве пять млн долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
При этом отмечается, что договор на проведение концерта до сих пор не подписан, также не определена площадка для шоу.
«Организаторы склоняются к «Лужникам», туда они смогут продать больше билетов, а Канье больше понравилась «ВТБ Арена», - пишет Baza.
Также в сообщении говорится, что плановая дата выступления была перенесена на 7 сентября.
Ранее Канье Уэст посетил Москву, чтобы поздравить с днём рождения российского модельера Гошу Рубчинского. На его охрану было потрачено 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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