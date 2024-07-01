СМИ: Концерт Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября
Концерт американского рэпера Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября, передает Telegram-канал Baza.
По информации источников издания, на данный момент организаторы мероприятия (компания «Арт лайф») рассматривают два места для проведения концерта. Первый вариант - «Лужники», второй - стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Сам рэпер, по данным СМИ, осмотрел обе арены. Ему больше понравился стадион «Динамо».
Отмечается, что решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель.
Ранее о согласовании концерта Уэста в Москве сообщил источник Telegram-канала «Радиоточка НСН».
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