СМИ: Концерт Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября

По информации источников издания, на данный момент организаторы мероприятия (компания «Арт лайф») рассматривают два места для проведения концерта. Первый вариант - «Лужники», второй - стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). Сам рэпер, по данным СМИ, осмотрел обе арены. Ему больше понравился стадион «Динамо».

Отмечается, что решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель.

Ранее о согласовании концерта Уэста в Москве сообщил источник Telegram-канала «Радиоточка НСН».

