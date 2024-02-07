СМИ: Израиль будет участвовать в «Евровидении-2024»
Представители Израиля все же примут участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024», сообщает телеканал NBC News со ссылкой на организатора конкурса.
По информации СМИ, генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ноэль Курран сообщил, что государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние полвека.
По данным телеканала, Курран заявил, что сравнивать различные конфликты очень сложно, это является задачей его организации.
Ранее в Швеции петицию против участия представителей Израиля в предстоящем конкурсе «Евровидение» подписали более одной тысячи артистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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