СМИ: Израиль будет участвовать в «Евровидении-2024»

По информации СМИ, генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ноэль Курран сообщил, что государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние полвека.

По данным телеканала, Курран заявил, что сравнивать различные конфликты очень сложно, это является задачей его организации.

Ранее в Швеции петицию против участия представителей Израиля в предстоящем конкурсе «Евровидение» подписали более одной тысячи артистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

