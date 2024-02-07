СМИ: Израиль будет участвовать в «Евровидении-2024»

Представители Израиля все же примут участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024», сообщает телеканал NBC News со ссылкой на организатора конкурса.

Румыния отказалась от участия в «Евровидении-2024»

По информации СМИ, генеральный директор Европейского вещательного союза (EBU) Ноэль Курран сообщил, что государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса этого года и сможет участвовать, как и в последние полвека.

По данным телеканала, Курран заявил, что сравнивать различные конфликты очень сложно, это является задачей его организации.

Ранее в Швеции петицию против участия представителей Израиля в предстоящем конкурсе «Евровидение» подписали более одной тысячи артистов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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