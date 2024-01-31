В Швеции более тысячи артистов выступили против участия Израиля в «Евровидении»

По их мнению, израильтяне не могут принимать участие в «Евровидении» на фоне военного конфликта, который продолжается в секторе Газа. В петиции подчеркивается, что с октября прошлого года в палестинском анклаве погибли свыше 25 тысяч мирных жителей, в том числе более 10 тысяч детей.

«Тот факт, что страны, которые ставят себя выше гуманитарного права, приглашаются к участию в международных культурных мероприятиях, упрощает нарушения международного права и делает страдания жертв невидимыми», - говорится в документе.

В этом году музыкальный конкурс принимает шведский Мальме. Шоу будет идти с 7 по 11 мая.

Ранее стало известно, что Израилю разрешат принять участие в «Евровидении», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



