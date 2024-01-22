СМИ: Хит певца Ицыка Цыпера потребовали запретить в России
22 января 202416:57
Хит певца Ицыка Цыпера потребовали запретить в России, пишет Telegram-канал Shot.
Трек сейчас находится на вершине музыкальных чартов, а пользователи соцсетей в восторге от композиции. Однако общественникам трек не понравился: они считают его пропагандой наркотиков и требуют запретить.
По данным Shot, исполнитель живет в Казахстане и максимально пытается скрыть свою биографию.
Ранее стало известно, что клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню «Живой» спустя несколько дней после релиза вошел в мировой чарт YouTube, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru