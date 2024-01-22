СМИ: Хит певца Ицыка Цыпера потребовали запретить в России

Трек сейчас находится на вершине музыкальных чартов, а пользователи соцсетей в восторге от композиции. Однако общественникам трек не понравился: они считают его пропагандой наркотиков и требуют запретить.

По данным Shot, исполнитель живет в Казахстане и максимально пытается скрыть свою биографию.

Ранее стало известно, что клип певца SHAMAN (Ярослав Дронов) на песню «Живой» спустя несколько дней после релиза вошел в мировой чарт YouTube, отмечает RT.

