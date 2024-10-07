СМИ: Группа Oasis зарегистрировала товарный знак для мухобойки
Британская рок-группа Oasis решила серьёзно заработать на своём воссоединении. Как пишет The Sun, музыканты зарегистрировали товарный знак для торговли.
Источник издания утверждает, что речь идёт о бренде «Oasis Live'25», под которым планируется продавать не только одежду, но и другие товары, например, мухобойки и канцелярские принадлежности.
«Также в списке прищепки и рождественские венки, дезодоранты и увлажняющие кремы... У них большие планы на товары», - рассказал собеседник The Sun.
Ранее рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне в 2025 году по Великобритании и Ирландии, а также США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru