СМИ: Группа Oasis зарегистрировала товарный знак для мухобойки

Британская рок-группа Oasis решила серьёзно заработать на своём воссоединении. Как пишет The Sun, музыканты зарегистрировали товарный знак для торговли.

Первый альбом Oasis возглавил чарты спустя 30 лет после выхода

Источник издания утверждает, что речь идёт о бренде «Oasis Live'25», под которым планируется продавать не только одежду, но и другие товары, например, мухобойки и канцелярские принадлежности.

«Также в списке прищепки и рождественские венки, дезодоранты и увлажняющие кремы... У них большие планы на товары», - рассказал собеседник The Sun.

Ранее рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне в 2025 году по Великобритании и Ирландии, а также США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA
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