СМИ: Группа Oasis зарегистрировала товарный знак для мухобойки

Источник издания утверждает, что речь идёт о бренде «Oasis Live'25», под которым планируется продавать не только одежду, но и другие товары, например, мухобойки и канцелярские принадлежности.

«Также в списке прищепки и рождественские венки, дезодоранты и увлажняющие кремы... У них большие планы на товары», - рассказал собеседник The Sun.

Ранее рок-группа Oasis объявила о своем воссоединении, музыканты анонсировали турне в 2025 году по Великобритании и Ирландии, а также США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

