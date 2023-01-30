СМИ: Газманов получил 17 млн рублей на создание интернет-базы патриотических песен
Народный артист РФ Олег Газманов получил 17 млн рублей от президентского Фонда культурных инициатив на создание интернет-базы патриотических песен, сообщает Telegram-канал «Сирена».
По данным канала, певец стал идеологом и художественным руководителем проекта. Сам музыкант отметил, что в настоящее время в стране нет ни одной подобной площадки.
«У нас нет ни одной медиа-площадки, ни одного музыкального канала или радиостанции, где были бы песни, которые сейчас нужны... Голоса прекрасные есть, а песен нет. Где их взять? Я же на всех не напишу», — цитирует Telegram-канал Газманова.
Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты опроса о самых популярных деятелях культуры 2022 года, лучшим музыкантом был признан Олег Газманов, сообщает RT.
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