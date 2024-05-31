СМИ: Фанат решил засудить Мадонну за слишком откровенное выступление
Американскую певицу Мадонну обвинили в слишком откровенном выступлении. Как пишет портал Page Six, речь идёт о концерте в рамках тура The Celebration, который прошёл в городе Инглвуд (штат Калифорния).
Сообщается, что Джастин Липелес, присутствовавший на шоу, решил засудить певицу за то, что обнажённые женщины «имитировали на сцене половой акт». По его мнению, зрителей заставили «смотреть порнографию без предупреждения».
«Показывая им порнографию без предупреждения, Мадонна демонстрирует наглое отношение и неуважение к своим поклонникам», - указал мужчина.
Кроме того, Липелес указал в иске, что шоу Мадонны началось на два часа позже запланированного, а во время концерта в зале выключили кондиционеры и от жары ему якобы стало плохо.
Ранее американка Тара Берри сделала себе 18 татуировок поп-исполнительницы Мадонны и попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru