СМИ: Фанат решил засудить Мадонну за слишком откровенное выступление

Сообщается, что Джастин Липелес, присутствовавший на шоу, решил засудить певицу за то, что обнажённые женщины «имитировали на сцене половой акт». По его мнению, зрителей заставили «смотреть порнографию без предупреждения».

«Показывая им порнографию без предупреждения, Мадонна демонстрирует наглое отношение и неуважение к своим поклонникам», - указал мужчина.

Кроме того, Липелес указал в иске, что шоу Мадонны началось на два часа позже запланированного, а во время концерта в зале выключили кондиционеры и от жары ему якобы стало плохо.

Ранее американка Тара Берри сделала себе 18 татуировок поп-исполнительницы Мадонны и попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

