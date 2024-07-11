СМИ: Экс-гитариста Red Hot Chili Peppers Клингхоффера судят за ДТП с летальным исходом

Истцом выступает Эшли Санчес, дочь 47-летнего Израэля Санчеса, которого насмерть сбил черный внедорожник без номеров 18 марта в Альгамбре.

В иске говорится, что Клингхоффер был за рулем этого внедорожника и пользовался мобильным телефоном за рулем.

Ранее число пострадавших в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии возросло до 27, напоминает RT.

