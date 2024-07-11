СМИ: Экс-гитариста Red Hot Chili Peppers Клингхоффера судят за ДТП с летальным исходом
На бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers Джоша Клингхоффера подали в суд за причинение смерти по неосторожности и халатность после того, как он якобы сбил пешехода в начале этого года, сообщает TMZ.
Истцом выступает Эшли Санчес, дочь 47-летнего Израэля Санчеса, которого насмерть сбил черный внедорожник без номеров 18 марта в Альгамбре.
В иске говорится, что Клингхоффер был за рулем этого внедорожника и пользовался мобильным телефоном за рулем.
Ранее число пострадавших в аварии с автобусом и легковым автомобилем в Удмуртии возросло до 27, напоминает RT.
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