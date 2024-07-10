В ДТП с автобусом в Индии погибли 18 человек
Автобус врезался в молоковоз в районе Уннао в штате Уттар-Прадеш в Индии, 18 человек погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
ДТП произошло около 05:15 (02:45 мск) с частным транспортным средством, следовавшим в Дели. В автобусе находились 50 человек.
«В результате аварии 18 человек погибли и 19 получили ранения. Предварительное расследование указывает на то, что автобус превысил скорость», — рассказал представитель местной администрации Гауранг Рати.
На месте ЧП проходит спасательная операция.
Ранее в Словакии пассажирский автобус столкнулся с поездом, погибли семь человек, не менее пяти пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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