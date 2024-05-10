СМИ: Джастин и Хейли Бибер впервые станут родителями

Певец Джастин Бибер и его супруга Хейли готовятся стать родителями. Об этом со ссылкой на близкий к звёздной семье источник сообщает People.

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Собеседник издания отметил, что это будет первый ребёнок как для 30-летнего исполнителя, так и для 27-летней модели, которые очень обрадовались, когда узнали о беременности.

«Джастин и Хейли уже подобрали имя и начали украшать детскую комнату. И с нетерпением ждут, когда малыш появится на свет», - указал источник.

Ранее французский ди-джей и продюсер Дэвид Гетта в своих соцсетях объявил, что в третий раз стал отцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Justin Bieber/instagram.com
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