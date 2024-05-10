СМИ: Джастин и Хейли Бибер впервые станут родителями
Певец Джастин Бибер и его супруга Хейли готовятся стать родителями. Об этом со ссылкой на близкий к звёздной семье источник сообщает People.
Собеседник издания отметил, что это будет первый ребёнок как для 30-летнего исполнителя, так и для 27-летней модели, которые очень обрадовались, когда узнали о беременности.
«Джастин и Хейли уже подобрали имя и начали украшать детскую комнату. И с нетерпением ждут, когда малыш появится на свет», - указал источник.
Ранее французский ди-джей и продюсер Дэвид Гетта в своих соцсетях объявил, что в третий раз стал отцом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru