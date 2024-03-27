Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом
Звезда киносаги «Сумерки» Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Об этом сообщает издание Daily Mail, опубликовавшее фото актёра, который прогуливается с коляской.
Издание отмечает, что снимок был сделан в Лос-Анджелесе. На нём 37-летний британский актёр гуляет не только в компании новорождённого, но и его мамы - 32-летней модели и актрисы Сьюки Уотерхаус.
Daily Mail уточняет, что в последний раз пара появилась на публике в конце февраля. Тогда Уотерхаус была на последних сроках беременности. О рождении ребёнка счастливые родители официально не объявляли.
Ранее отцом в третий раз вратарь ФК «Динамо» Антон Шунин, который решил назвать своего новорождённого сына в честь легендарного вратаря Льва Яшина, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru