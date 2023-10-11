СМИ: больше семи тысяч фальшивых билетов продали на концерт Витаса в Китае
Больше семи тысяч человек пришли на концерт российского певца Витаса в Китае по поддельным билетам, пишет Telegram-канал Shot.
По словам продюсера Витаса Сергея Пудовкина, на выступление в китайском Сучжоу пришло больше людей, чем мог вместить концертный зал. Планировалось, что будет продано 55 тысяч билетов, но оказалось, что мошенники реализовали еще семь тысяч пригласительных на черном рынке. Таким образом, певец и его команда потеряли приличную сумму денег.
Пудовкин рассказал, что планируется еще 15 концертов. Продюсер опасается новых фальсификаций.
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