СМИ: больше семи тысяч фальшивых билетов продали на концерт Витаса в Китае

По словам продюсера Витаса Сергея Пудовкина, на выступление в китайском Сучжоу пришло больше людей, чем мог вместить концертный зал. Планировалось, что будет продано 55 тысяч билетов, но оказалось, что мошенники реализовали еще семь тысяч пригласительных на черном рынке. Таким образом, певец и его команда потеряли приличную сумму денег.

Пудовкин рассказал, что планируется еще 15 концертов. Продюсер опасается новых фальсификаций.

Накануне перенесший инфаркт лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в беседе с «Радиоточкой НСН» признался, что продолжает читать новости.

