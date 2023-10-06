Минкульт Казахстана призвал не политизировать вопрос отмены концертов Галкина

Министр культуры Казахстана Аида Балаева призвала не политизировать вопрос отмены в стране концертов российского артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом).

В Таллине отменили концерт Максима Галкина

По ее словам, отмены выступлений Галкина не связаны с политикой. В качестве причин она назвала хозяйственно-бытовые вопросы.

Балаева указала на отсутствие скрытого подтекста в отменах концертов.

Несколькими днями ранее организатор выступлений Галкина Алексей Пучков сообщил об отмене концертов в Алматы и Астане, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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