Перенесший инфаркт Шевчук признался, что продолжает читать новости
Лидер группы ДДТ в эфире НСН признался, что не стал бы рассказывать о перенесенном инфаркте, если бы не вынужденный перенос концертов.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН рассказал, что реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда проходит нормально, а также признался, что активно следит за происходящим в мире.
«Реабилитация проходит нормально. Мы бы вообще об этом ничего не объявляли, если бы не перенос концертов. Они у нас должны были пройти в октябре, их нужно было переносить, поэтому команда и объявила об этом. Надо было предупредить публику», - сказал Шевчук.
На вопрос, следит ли он за событиями в Израиле, где где должен был выступить в Тель-Авиве 28 октября, музыкант ответил утвердительно.
«Конечно, слежу. И не только за событиями в Израиле, но и в Украине тоже», - отметил лидер ДДТ.
Как ожидается, реабилитация продлится до середины декабря. Накануне в пресс-службе коллектива анонсировали новые даты концертов в ОАЭ, Израиле, Белграде и Кипре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Выступления перенесены на январь 2024 года:
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ призвала срочно заняться улучшением здоровья психики девочек
- В Совфеде ждут переговоров о судьбе плененных боевиками ХАМАС россиян
- В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о поддержке Палестины
- Российская теннисистка Корнеева пробилась в основную сетку турнира в Гонконге
- Apple признала проблему выгорающего дисплея на iPhone 15 Pro
- Песков сообщил о передаче Путину ордена им. Ахмата-Хаджи Кадырова
- ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о заложниках до окончания боев
- Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ
- Пропавшую в сентябре девушку в Екатеринбурге нашли мёртвой в карьере
- НАК: С 2022 года на Северном Кавказе предотвратили 37 террористических преступлений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru