Перенесший инфаркт Шевчук признался, что продолжает читать новости

«Реабилитация проходит нормально. Мы бы вообще об этом ничего не объявляли, если бы не перенос концертов. Они у нас должны были пройти в октябре, их нужно было переносить, поэтому команда и объявила об этом. Надо было предупредить публику», - сказал Шевчук.

На вопрос, следит ли он за событиями в Израиле, где где должен был выступить в Тель-Авиве 28 октября, музыкант ответил утвердительно.

«Конечно, слежу. И не только за событиями в Израиле, но и в Украине тоже», - отметил лидер ДДТ.

Как ожидается, реабилитация продлится до середины декабря. Накануне в пресс-службе коллектива анонсировали новые даты концертов в ОАЭ, Израиле, Белграде и Кипре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Выступления перенесены на январь 2024 года:

