СМИ: американские рокеры Green Day отказались выступать в Москве

Американская рок-группа Green Day объявила об отмене концерта, который должен был пройти 29 мая на стадионе «Спартак» в Москве, сообщает Variety.

Музыкант Иван Дорн обратился к россиянам

В заявлении музыкантов говорится, что причиной отказа от шоу стала ситуация на Украине.

«В свете текущих событий мы считаем необходимым отменить наше предстоящее выступление в Москве... Рок-н-ролл вечен, и мы уверены, что в будущем у нас будет время и место, чтобы вернуться. Оставайтесь в безопасности», - подчеркнули Green Day.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал позицию ряда российских деятелей культуры касательно Донбасса, сообщает RT.

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