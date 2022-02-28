СМИ: американские рокеры Green Day отказались выступать в Москве
Американская рок-группа Green Day объявила об отмене концерта, который должен был пройти 29 мая на стадионе «Спартак» в Москве, сообщает Variety.
В заявлении музыкантов говорится, что причиной отказа от шоу стала ситуация на Украине.
«В свете текущих событий мы считаем необходимым отменить наше предстоящее выступление в Москве... Рок-н-ролл вечен, и мы уверены, что в будущем у нас будет время и место, чтобы вернуться. Оставайтесь в безопасности», - подчеркнули Green Day.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал позицию ряда российских деятелей культуры касательно Донбасса, сообщает RT.
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