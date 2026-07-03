Суд смягчил наказание для девушки, сделавшей кальян на куличе

Мосгорсуд смягчил приговор Ксении Белоусовой, которая сделала кальян на куличе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В России хотят наказывать за оскорбление чувств женщин

Изначально 27-летней россиянке назначили три года и 25 дней лишения свободы, признав её виновной в оскорблении чувств верующих.

Позже защита москвички предоставила суду ответ Русской православной церкви (РПЦ) с просьбой изменить наказание на более мягкое

По решению Мосгорсуда в итоге Белоусовой назначили обязательные работы на 200 часов. Её освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что лишение свободы за действия Белоусовой слишком избыточное наказание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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