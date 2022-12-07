СМИ: Активисты потребовали не пускать Киркорова в США из-за поддержки России

По информации канала, активисты создали петицию, в которой обвинили музыканта в поддержке решений российских властей. При этом они указали, что позиция Киркорова не мешает ему приезжать в США и отдыхать в принадлежащем ему роскошном особняке площадью 800 кв. метров и стоимостью 10 млн долларов.

Ранее власти Эстонии до апреля 2027 года запретили Киркорову въезд на территорию страны, пишут «Известия».