«Смешарики» выпустили новый музыкальный альбом «ПОЛНАЯ ПОГОНЯ»

Композиция впервые прозвучала в мультсериале в 2004 году в эпизоде в эпизоде «Как собрать друзей по-быстрому», а хитом она стала после серии «Большие гонки» 2005 года. Фанаты франшизы уже сняли более 100 тысяч роликов в социальных сетях под этот звук.

Новый альбом вышел сразу в нескольких жанров. Присутствуют ремиксы в стиле DnB remix, trap remix, breakbeat remix, а также Speed Up версия песни. Всего в новом релизе пять треков в различных стилях.

Ранее «Смешарики» записали кавер на вирусную песню «Бобр», напоминает НСН.

