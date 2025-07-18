«Смешарики» выпустили новый музыкальный альбом «ПОЛНАЯ ПОГОНЯ»

Лейбл Riki Music выпустил 18 июля новые треки от «Смешариков» — это электронный альбом, состоящий из ремиксов легендарной музыкальной темы «Погоня».

«Смешарики» выпустили альбом «Рок-опера»

Композиция впервые прозвучала в мультсериале в 2004 году в эпизоде в эпизоде «Как собрать друзей по-быстрому», а хитом она стала после серии «Большие гонки» 2005 года. Фанаты франшизы уже сняли более 100 тысяч роликов в социальных сетях под этот звук.

Новый альбом вышел сразу в нескольких жанров. Присутствуют ремиксы в стиле DnB remix, trap remix, breakbeat remix, а также Speed Up версия песни. Всего в новом релизе пять треков в различных стилях.

Ранее «Смешарики» записали кавер на вирусную песню «Бобр», напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Группа компаний "Рики" / Riki Music
ТЕГИ:Новый АльбомМультфильмМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры