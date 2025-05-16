«Смешарики» записали кавер на вирусную песню «Бобр»

Релиз вышел 16 мая. В отличие от оригинала, за столом сидят Пин с Ёжиком, а не бобёр. По ходу песни к персонажам присоединяются Лосяш, Бараш, Нюша и Копатыч. Они вспоминают старые приключения и пародируют композицию.

Площадка Riki Music специализируется на выпуске музыки для детей, подростков и семейной аудитории. На лейбле записывали треки с участием множества анимационных проектов.(«Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Бодо Бородо» и другие).

Ранее «Смешарики» выпустили альбом «Рок-опера», напоминает НСН.

