«Смешарики» записали кавер на вирусную песню «Бобр»
Лейбл Riki Music выпустил новую песню от «Смешариков» — это кавер на популярный трек «Бобр» исполнителя SLAVA SKRIPKA.
Релиз вышел 16 мая. В отличие от оригинала, за столом сидят Пин с Ёжиком, а не бобёр. По ходу песни к персонажам присоединяются Лосяш, Бараш, Нюша и Копатыч. Они вспоминают старые приключения и пародируют композицию.
Площадка Riki Music специализируется на выпуске музыки для детей, подростков и семейной аудитории. На лейбле записывали треки с участием множества анимационных проектов.(«Фиксики», «Малышарики», «Финник», «Бодо Бородо» и другие).
Ранее «Смешарики» выпустили альбом «Рок-опера», напоминает НСН.
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