«Смешарики» выпустили альбом «Рок-опера»

Как отметили композиторы проекта «Смешарики» Сергей Васильев и Марина Ланда, новый альбом получился самым пестрым в плане стилизации и игры жанры. Кроме того, в него наконец-то вошла «Колыбельная для Ежика» — композиция, которая ждала выпуска пятнадцать лет. В ее записи участвовал оперный бас, артист Большого театра Алексей Кулагин. «Ну что ж, заходите скорее в зал, уже гаснет свет и начинается Рок-опера!», — заключили композиторы.

Альбом «Рок-опера» доступен на всех музыкальных площадках.

Ранее лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что коллектив может выпустить новый музыкальный альбом уже к концу лета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

