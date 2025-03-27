«Смешарики» выпустили альбом «Рок-опера»
«Смешарики» выпустили новый мультижанровый альбом «Рок-опера»27 марта. В него вошли песни из мультсериала. Альбом был выпущен на лейбле Riki Music.
Альбом включает в себя никогда ранее не издававшиеся девять композиций из новых и старых сезонов «Смешариков». Песни записаны в таких жанрах, как мюзикл, рок-н-ролл, классические арии, блюз и городской романс. Также в трек-лист вошла главная песня из серии «Здравствуй, мой дневничок!», за которую «Смешарики» получили в 2022 году премию «Икар».
Как отметили композиторы проекта «Смешарики» Сергей Васильев и Марина Ланда, новый альбом получился самым пестрым в плане стилизации и игры жанры. Кроме того, в него наконец-то вошла «Колыбельная для Ежика» — композиция, которая ждала выпуска пятнадцать лет. В ее записи участвовал оперный бас, артист Большого театра Алексей Кулагин. «Ну что ж, заходите скорее в зал, уже гаснет свет и начинается Рок-опера!», — заключили композиторы.
Альбом «Рок-опера» доступен на всех музыкальных площадках.
Ранее лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что коллектив может выпустить новый музыкальный альбом уже к концу лета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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