«Смешарики» выпустили новый альбом «Жажда скорости»

Новое звучание получили такие хиты «Смешариков», как «От винта!», «Обормот», «Марафонец», «Город Омск» и другие.

Уточняется, что новый альбом отражает ритм жизни современных детей и подростков. Композиции уже доступны на всех цифровых музыкальных площадках.

Ранее «Смешарики» представили композицию «Башкирский мед (Homay)» с группой Ay Yola из Башкортостана. В основе трека хит группы Homay. В обновленной версии песни включены фрагменты из эпизода «Сокровище», котором Смешарики рассказывают про богатства и традиции Башкортостана, передает «Радиоточка НСН».

