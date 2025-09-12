«Смешарики» выпустили новый альбом «Жажда скорости»
«Смешарики» представили новый альбом «Жажда скорости», в который вошли знакомые песни из мультсериала в ускоренной версии, сообщила пресс-служба лейбла Riki Music.
Новое звучание получили такие хиты «Смешариков», как «От винта!», «Обормот», «Марафонец», «Город Омск» и другие.
Уточняется, что новый альбом отражает ритм жизни современных детей и подростков. Композиции уже доступны на всех цифровых музыкальных площадках.
Ранее «Смешарики» представили композицию «Башкирский мед (Homay)» с группой Ay Yola из Башкортостана. В основе трека хит группы Homay. В обновленной версии песни включены фрагменты из эпизода «Сокровище», котором Смешарики рассказывают про богатства и традиции Башкортостана, передает «Радиоточка НСН».
