«Уже арт-центр!»: Фронтмен «АукцЫона» поверил в мечту Самойлова возродить рок-клубы

По его словам, не должно быть много отличных музыкантов, так как лучшими становятся единицы.

«Когда в 1981 году появился Ленинградский рок-клуб, во многих городах стало образовываться что-то подобное. Например, в 1986 появилась Московская рок-лаборатория, в Свердловске появился рок-клуб, а потом все это, к сожалению, как-то сдулось... Сейчас есть команды, которые у меня играют, которые мне нравятся, но их немного: «Жвака Галз», «ПОСТ», Костя Карпеев. Да, их мало, но так и должно быть. Раньше в рок-клубах тоже было много групп, но самыми-самыми были единицы», - отметил музыкант.

Ранее гитарист уральской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что раньше рок-клубы выполняли те функции, которые сейчас возложены на директоров и менеджеров музыкальных групп, так что идея их возрождения утратила актуальность.

