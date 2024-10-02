«Уже арт-центр!»: Фронтмен «АукцЫона» поверил в мечту Самойлова возродить рок-клубы
Есть места, в которых проходят концерты и фестивали, просто сегодня они называются не рок-клубами, а, например, арт-центрами, сказал НСН Олег Гаркуша.
Участник петербургской рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша рассказал НСН, что сейчас вместо рок-клубов образовываются различные арт-центры, в которых проходят концерты и различные музыкальные фестивали.
Сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов хотел бы перезапустить Свердловский рок-клуб. По его словам, это станет лучшим подарком на 40-летний юбилей рок-клуба. Гаркуша рассказал, что создал в Санкт-Петербурге арт-центр, который является своего рода рок-клубом.
«Можно назваться рок-клубом, а можно назваться арт-центром. У меня в Питере есть арт-центр «Гаркундель», где проходят концерты, выставки и мини-фестивали, где фильмы показывают, проводят мастер-классы по барабанам. У нас за год бывают 200 коллективов, люди даже специально приезжают. Надо же ребятам помогать, давать им возможность играть. Если такая история сложится у Вадика, то это прекрасно, но непросто. Желаю ему успехов в его начинании. Если есть мечта, то она всегда осуществится», - сказал собеседник НСН.
По его словам, не должно быть много отличных музыкантов, так как лучшими становятся единицы.
«Когда в 1981 году появился Ленинградский рок-клуб, во многих городах стало образовываться что-то подобное. Например, в 1986 появилась Московская рок-лаборатория, в Свердловске появился рок-клуб, а потом все это, к сожалению, как-то сдулось... Сейчас есть команды, которые у меня играют, которые мне нравятся, но их немного: «Жвака Галз», «ПОСТ», Костя Карпеев. Да, их мало, но так и должно быть. Раньше в рок-клубах тоже было много групп, но самыми-самыми были единицы», - отметил музыкант.
Ранее гитарист уральской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что раньше рок-клубы выполняли те функции, которые сейчас возложены на директоров и менеджеров музыкальных групп, так что идея их возрождения утратила актуальность.
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