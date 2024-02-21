«Слот» перенес февральские концерты на лето

Группа «Слот» объявила о переносе концертов, которые должны были состояться в Ярославле и Иваново 24 и 25 февраля.

Музыканты написали в соцсетях, что концерт в Иваново пройдет 1 июня, а в Ярославле - 2 июня, не указав при этом причины переноса.