«Слот» перенес февральские концерты на лето

Группа «Слот» объявила о переносе концертов, которые должны были состояться в Ярославле и Иваново 24 и 25 февраля.

Музыканты написали в соцсетях, что концерт в Иваново пройдет 1 июня, а в Ярославле - 2 июня, не указав при этом причины переноса.

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Ранее «Слот» сообщал об отмене февральских концертов в Тамбове, Пензе и Тольятти из-за «обстоятельств, находящихся за пределами разумного». На этом фоне группа 14 февраля дала концерт в Липецке, а 23-го планирует выступить в Череповце.

Летом прошлого года «Слот» выступил на фестивале «Family Rock» в Казахстане с участием групп «ДДТ», «Сплин» и «Мумий Тролль». Солист «Слота» Игорь «Кэш» Лобанов говорил тогда НСН, что группа не испытывает давления и «поет для людей» там, где ее хотят видеть.

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ФОТО: ЕВРАЗ
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