«Мы поем для людей!»: «Слот» готовится к «мэшапу» в Москве, забыв о форс-мажорах

Солист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в интервью НСН рассказал, с чем были связаны отмены недавних концертов, и пообещал «крутой мэшап» в Москве 17 августа.

Ранее группа «Слот» сообщила, что не сможет выступить на фестивале «Ветер Сибири», который проходил в Новосибирске с 11 по 13 августа, объяснив это «логистическими проблемами». 11 августа музыканты сообщили, что приехали в Краснодар, но не смогут выступить на фестивале «Форт Новорок» из-за кишечной инфекции вокалистки. При этом на четверг запланирован концерт «Слота» в Москве.