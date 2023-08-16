«Мы поем для людей!»: «Слот» готовится к «мэшапу» в Москве, забыв о форс-мажорах
В Краснодаре случилась «сиюминутная» история, в Новосибирск не успела приехать Нуки, а выступление в Казахстане не добавило группе проблем, рассказал об отмене концертов в эфире НСН вокалист коллектива Игорь «Кэш» Лобанов.
Солист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов в интервью НСН рассказал, с чем были связаны отмены недавних концертов, и пообещал «крутой мэшап» в Москве 17 августа.
Ранее группа «Слот» сообщила, что не сможет выступить на фестивале «Ветер Сибири», который проходил в Новосибирске с 11 по 13 августа, объяснив это «логистическими проблемами». 11 августа музыканты сообщили, что приехали в Краснодар, но не смогут выступить на фестивале «Форт Новорок» из-за кишечной инфекции вокалистки. При этом на четверг запланирован концерт «Слота» в Москве.
«К сожалению, такие вещи бывают, при этом они работают сиюминутно. Именно сейчас выступление невозможно, а на следующей день может быть возможно. Сейчас все в порядке, мы репетируем. Настроение отличное, просто не повезло в моменте Краснодару. Все хорошо, все живы-здоровы, наши фанаты могут смело собираться и идти на московский концерт. Что касается Новосибирска, у Нуки (вокалистка группы – прим. НСН), ее сольного проекта был концерт, и она не успевала вернуться. При этом я со своим сольным проектом "МодеМ" и с барабанщиком "Слота" слетали на "Ветер Сибири" и прекрасно там выступили», - сказал «Кэш».
В начале августа стало известно, что «Слот» выступит на фестивале «Family Rock» в Казахстане, в числе участников которого также группы «ДДТ», «Сплин» и «Мумий Тролль», не дающие в последнее время концертов в России. Лобанов сказал, что группа не испытывает никакого давления в этой связи.
«А что на нас давить? Мы выступаем там, где нас ждут люди. Группа "Слот" хочет там выступать, люди хотят нас видеть, у нас с ними гармония в этом плане. Сейчас нас хотят видеть в Казахстане, где мы недавно тоже были, это было совершенно прекрасно, была сразу и Киргизия, и Таджикистан, отлично выступили. Если там разрешают выступать группам, которым не разрешают выступать здесь, может быть, это проблемы Казахстана и России. Но для нас это слишком высоко, мы поем для людей», - пояснил музыкант.
«Кэш» также рассказал, что на московском концерте 17 августа «Слот» представит так называемые «мэшапы» с участием других известных групп.
«Это довольно-таки новая история, мы, как обычно, пытаемся что-то изобрести. Я таких прецедентов не знаю. Бывает, кто-то пришел, с кем-то сделал фит, кто-то исполняет песню кого-то, присоединяется на сцене, а четкие мэшапы существуют только на записи: кто-то замиксовал одну песню с песней другого исполнителя. Здесь это будет все вживую. Будут Нейромонах Феофан, Stigmata, Drummatix, 7000$ и другие группы. У нас будет бесконечный саундчек, это будет круто», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщилось, что Гарику Сукачеву пришлось отменить несколько концертов из-за госпитализации. Он записал видеообращение в этой связи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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