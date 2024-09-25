«Еще никто не звонил»: Кевин МакКой не получил российское гражданство
Поп-исполнитель Кевин МакКой выступил в Музее Гаража ФСО и раскрыл НСН свои ближайшие планы на жизнь.
Экс-вокалист немецкой поп-команды Bad Boys Blue Кевин МакКой (Kevin McCoy) в разговоре с НСН заявил, что еще не получил российское гражданство. Он также отметил, что не готов записать дуэт с популярным российским исполнителем Григорием Лепсом, потому что это слишком дорогой артист.
Презентация двух новых клипов легендарного экс-вокалиста группы Bad Boys Blue (Германия) Kevin McCoy прошла в расположенном в Музее Гаража особого назначения ФСО клубе AURUS 25 сентября. Мероприятие также было приурочено к концертному туру, посвященному 40-летию немецкого коллектива.
По словам певца, на решение вопроса с получением российского гражданства, о котором он не раз упоминал в своих интервью, у него сейчас нет времени.
«Пока по этому вопросу мне никто не звонил. Да мне и некогда этим заниматься, потому что я всегда работаю. Сегодня я здесь, завтра я вернусь в Испанию, потом я поеду в Ереван, в Казахстан… Сейчас у меня нет времени», — заключил он.
Коснулся поп-певец и своих творческих планов. Музыкант признался, что он сейчас не намерен записывать дуэты с другими исполнителями, хоть и желал бы выступить с российским исполнителем Григорием Лепсом.
«У меня достаточно песен, которые я исполняю дуэтом с кем-то, сейчас мне нужно сосредоточиться на своем творчестве. Я вернусь к дуэтам в будущем, но не знаю, с кем их запишу, приму это решение позже. Я бы хотел спеть с Григорием Лепсом, но он очень дорогой артист», — сказал он.
Собеседник НСН также добавил, что обязательно приедет в Россию на Новый год.
«В новогодние праздники я буду участвовать в корпоративах в России, а также дам сольные концерты», — пообещал музыкант.
Ранее Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что работа над фильмом о нем начнется в 2025 году, артист намерен сыграть в картине сам себя.
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