«Еще никто не звонил»: Кевин МакКой не получил российское гражданство

Экс-вокалист немецкой поп-команды Bad Boys Blue Кевин МакКой (Kevin McCoy) в разговоре с НСН заявил, что еще не получил российское гражданство. Он также отметил, что не готов записать дуэт с популярным российским исполнителем Григорием Лепсом, потому что это слишком дорогой артист.

Презентация двух новых клипов легендарного экс-вокалиста группы Bad Boys Blue (Германия) Kevin McCoy прошла в расположенном в Музее Гаража особого назначения ФСО клубе AURUS 25 сентября. Мероприятие также было приурочено к концертному туру, посвященному 40-летию немецкого коллектива.

По словам певца, на решение вопроса с получением российского гражданства, о котором он не раз упоминал в своих интервью, у него сейчас нет времени.

«Пока по этому вопросу мне никто не звонил. Да мне и некогда этим заниматься, потому что я всегда работаю. Сегодня я здесь, завтра я вернусь в Испанию, потом я поеду в Ереван, в Казахстан… Сейчас у меня нет времени», — заключил он.

Коснулся поп-певец и своих творческих планов. Музыкант признался, что он сейчас не намерен записывать дуэты с другими исполнителями, хоть и желал бы выступить с российским исполнителем Григорием Лепсом.