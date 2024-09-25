СМИ: Певица Орбакайте отказалась петь с живущим в России Авраамом Руссо

Певица Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо, который после начала спецоперации на Украине остался жить в России, передает Telegram-канал Shot.

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По данным издания, Орбакайте и Руссо пригласили выступить дуэтом на частном мероприятии в ОАЭ. Заказчик хотел услышать их совместные песни «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя». Однако во время мероприятия выяснилось, что концертный директор Орбакайте не согласовал с ней песни с Руссо. Певица наотрез отказалась их петь.

Орбакайте получила гонорар в размере 50 тысяч евро (около пяти миллионов рублей), Руссо заплатили 20 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей), отмечает Shot.

Ранее Орбакайте объяснила, почему не стала популярной за границей, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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