Slipknot объявили дату своего фестиваля Knotfest
Однодневный фестиваль Knotfest состоится 25 сентября в штате Айова на стадионе National Balloon Classic Field.
Среди заявленных участников такие группы как Faith No More, Megadeth и Lamb Of God и многие другие.
«Домашнее шоу - это всегда безумие, но домашнее шоу Knotfest будет на совершенно другом уровне», - приводит слова Шона Крэхана из Slipknot издание NME.
Этот фестиваль станет чуть ли не единственным, который пройдет в США в обычном формате. Ранее о переносе своих дат на 2022 год объявили такие опенэйры, как Burning man и Coachella.
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