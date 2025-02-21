Слава и письмо из рехаба: Вышел фильм о лидере группы «Три дня дождя»

«Да, у меня появились материальные блага, публичное признание, социальные какие-то приколюхи, но я стал несчастнее», - признался солист «Три дня дождя».

Сейчас музыкант, пропавший из соцсетей накануне Нового года, находится в рехабе, отметили в пресс-службе. Оттуда он прислал поклонникам уже второе письмо, написанное от руки, в котором рассказал о поддержке близких и борьбе с зависимостью.

Фронтмен группы Wildways Анатолий Борисов ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о битве музыкальных стилей, любимых поэтах и режиссерах.



