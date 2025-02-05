Лидер «Три дня дождя» Глеб Викторов написал поклонникам письмо
5 февраля 202510:21
Лидер рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов написал поклонникам письмо, в котором рассказал о зависимости от веществ, одиночестве и поиске смысла жизни.
«Я пришел к полному саморазрушению, из которого я не знал, как выбраться самостоятельно. Я подходил к зеркалу и не узнавал себя. Я потерял себя и жизненный ориентир, отказался от близких», - пишет Викторов.
Он рассказал, что к запрещенным веществам его привела попытка сбежать от реальности из-за травли в школе. Сейчас, по словам Викторова, он учится заново радоваться жизни.
Ранее «Три дня дождя» побили мировой рекорд по самому большому количеству исполнений одной песни на концерте, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru