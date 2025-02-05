Лидер «Три дня дождя» Глеб Викторов написал поклонникам письмо

Лидер рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов написал поклонникам письмо, в котором рассказал о зависимости от веществ, одиночестве и поиске смысла жизни.

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«Я пришел к полному саморазрушению, из которого я не знал, как выбраться самостоятельно. Я подходил к зеркалу и не узнавал себя. Я потерял себя и жизненный ориентир, отказался от близких», - пишет Викторов.

Он рассказал, что к запрещенным веществам его привела попытка сбежать от реальности из-за травли в школе. Сейчас, по словам Викторова, он учится заново радоваться жизни.

Ранее «Три дня дождя» побили мировой рекорд по самому большому количеству исполнений одной песни на концерте, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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