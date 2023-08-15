«Сладкий Элвис». Группа «Крематорий» анонсировала новый альбом

Группа «Крематорий» сообщила, что 7 сентября в Москве пройдет презентация нового номерного альбома под названием «Сладкий Элвис».

Музыканты отмечают, что некоторые песни с этого альбома уже прозвучали на концертах группы. В их числе «Сладкий Элвис» и «Весна». Кроме того, в записи альбома приняли участие джазовые и блюзовые музыканты. Другие детали пока не раскрываются.

«Крематорий» выставил на аукцион Калигулу работы Григоряна

Физические носители «Элвиса», в том числе CD, будут представлены на сентябрьском концерте группы в клубе «16 Тонн».

Ранее сообщалось, что группа «Крематорий» выставила на аукцион портрет римского императора Калигулы, написанный ее лидером Арменом Григоряном, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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