«Сладкий Элвис». Группа «Крематорий» анонсировала новый альбом
Группа «Крематорий» сообщила, что 7 сентября в Москве пройдет презентация нового номерного альбома под названием «Сладкий Элвис».
Музыканты отмечают, что некоторые песни с этого альбома уже прозвучали на концертах группы. В их числе «Сладкий Элвис» и «Весна». Кроме того, в записи альбома приняли участие джазовые и блюзовые музыканты. Другие детали пока не раскрываются.
Физические носители «Элвиса», в том числе CD, будут представлены на сентябрьском концерте группы в клубе «16 Тонн».
Ранее сообщалось, что группа «Крематорий» выставила на аукцион портрет римского императора Калигулы, написанный ее лидером Арменом Григоряном, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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