«Сладкий Элвис». Группа «Крематорий» анонсировала новый альбом

Группа «Крематорий» сообщила, что 7 сентября в Москве пройдет презентация нового номерного альбома под названием «Сладкий Элвис».

Музыканты отмечают, что некоторые песни с этого альбома уже прозвучали на концертах группы. В их числе «Сладкий Элвис» и «Весна». Кроме того, в записи альбома приняли участие джазовые и блюзовые музыканты. Другие детали пока не раскрываются.