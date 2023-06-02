«Крематорий» выставил на аукцион Калигулу работы Григоряна

Портрет римского императора Калигулы, написанный лидером группы «Крематорий» Арменом Григоряном, выставлен на аукцион.

Как отмечается в соцсетях группы, Григорян создал эту картину в 2000 году, после чего она была показана на московской выставке «Родное Катманду».

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По словам автора, он попытался отразить в своем произведении надменный взгляд Калигулы. При этом Григорян уточняет, что к одноименной песне «Крематория» и фильму Тинто Брасса картина отношения не имеет.

Музыканты выставили картину на аукцион в рамках своего «крауд-проекта». Группа «Крематорий» входит в число участников «Главного Приключения Года», которое состоится с 4 по 6 августа в Калужской области.

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ФОТО: Группа "Крематория" VK
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