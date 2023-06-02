«Крематорий» выставил на аукцион Калигулу работы Григоряна

По словам автора, он попытался отразить в своем произведении надменный взгляд Калигулы. При этом Григорян уточняет, что к одноименной песне «Крематория» и фильму Тинто Брасса картина отношения не имеет.

Музыканты выставили картину на аукцион в рамках своего «крауд-проекта». Группа «Крематорий» входит в число участников «Главного Приключения Года», которое состоится с 4 по 6 августа в Калужской области.

