«Скромные 925 поздравлений»: Пригожин отказался от шумного праздника в 55-летний юбилей
Отмечающий второго апреля 55-летний юбилей продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН признался, что в этом году отказался от шумного праздника. Отмечать он будет в семейном кругу - тихо и спокойно.
«Отмечать буду в семейном кругу среди близких людей – скромно, тихо и спокойно. Учитывая все события, которые вокруг нас сегодня, не могу себе позволить отмечать, как пять лет назад, когда на празднике было 550 человек. Не праздновать все-таки неправильно, ведь я стал круглым отличником, но это не будет шумно. У меня в записной книжке около 11 тысяч номеров, сегодня я уже принял 925 поздравлений, то, что успел. К вечеру до полутора тысяч поздравлений доберемся. Я умею дружить без остатка, такой я человек. Я счастлив, что есть люди, которые меня понимают как человека доброго. Для меня даже бывший друг уже не бывший, если у него случилась беда», - рассказал он.
Пригожин отметил, что лучшим подарком для него в этот день будет мир и счастье других людей, а «очередные часы» уже давно не радуют.
«Если бы сегодня настал мир на Земле и закончились распри, это был бы самый лучший для меня подарок. Ты не можешь быть счастлив только в кругу семьи. Если вокруг тебя люди несчастны, ты не можешь быть счастлив. Для меня социум имеет значение. Благополучие других людей у меня вызывает дополнительные эмоции. Разве очередные часы радуют? Нет, радуется ведь душа», - заключил собеседник НСН.
Ранее певица Валерия обратилась к супругу, музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, через социальные сети в честь его дня рождения. Она опубликовала несколько фотографий из семейного архива, сопроводив их трогательным текстом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне оформили каждый четвертый кредит без посещения банка
- Стилист Еркович назвала лучшие сочетания цветов в одежде на лето
- Минобороны Казахстана опровергло запуск БПЛА с территории страны
- Сталлоне заявил о начале съемок второго сезона сериала «Король Талсы»
- Зеленский утвердил снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет
- Кустурица в Кремле пообещал Путину снять «русский триптих»
- Центробанк: Кредиты в России имеют 50 млн человек
- «Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции
- Блогеру Блиновской доначислили еще 227 млн рублей налогов
- Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru