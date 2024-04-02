«Скромные 925 поздравлений»: Пригожин отказался от шумного праздника в 55-летний юбилей

«Отмечать буду в семейном кругу среди близких людей – скромно, тихо и спокойно. Учитывая все события, которые вокруг нас сегодня, не могу себе позволить отмечать, как пять лет назад, когда на празднике было 550 человек. Не праздновать все-таки неправильно, ведь я стал круглым отличником, но это не будет шумно. У меня в записной книжке около 11 тысяч номеров, сегодня я уже принял 925 поздравлений, то, что успел. К вечеру до полутора тысяч поздравлений доберемся. Я умею дружить без остатка, такой я человек. Я счастлив, что есть люди, которые меня понимают как человека доброго. Для меня даже бывший друг уже не бывший, если у него случилась беда», - рассказал он.

Пригожин отметил, что лучшим подарком для него в этот день будет мир и счастье других людей, а «очередные часы» уже давно не радуют.

«Если бы сегодня настал мир на Земле и закончились распри, это был бы самый лучший для меня подарок. Ты не можешь быть счастлив только в кругу семьи. Если вокруг тебя люди несчастны, ты не можешь быть счастлив. Для меня социум имеет значение. Благополучие других людей у меня вызывает дополнительные эмоции. Разве очередные часы радуют? Нет, радуется ведь душа», - заключил собеседник НСН.

Ранее певица Валерия обратилась к супругу, музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, через социальные сети в честь его дня рождения. Она опубликовала несколько фотографий из семейного архива, сопроводив их трогательным текстом, передает «Радиоточка НСН».

