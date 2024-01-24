Милонов предложил учредить премию имени Егора Летова

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить для молодых рок-музыкантов государственную премию или конкурс имени лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к министру культуры Ольге Любимовой.

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«Прошу ... рассмотреть возможность учреждения ... премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций», — отмечается в запросе депутата.

Милонов указал, что Летов ассоциируется с идеей патриотизма и любви к России. По словам депутата, музыканта не принимали среди «либеральных коллег» из-за патриотической позиции и неприятия навязываемых «западных ценностей».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Виктор Толочко
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