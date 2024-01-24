Милонов предложил учредить премию имени Егора Летова
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил учредить для молодых рок-музыкантов государственную премию или конкурс имени лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к министру культуры Ольге Любимовой.
«Прошу ... рассмотреть возможность учреждения ... премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций», — отмечается в запросе депутата.
Милонов указал, что Летов ассоциируется с идеей патриотизма и любви к России. По словам депутата, музыканта не принимали среди «либеральных коллег» из-за патриотической позиции и неприятия навязываемых «западных ценностей».
Ранее Виталий Милонов предложил запретить мужскую стерилизацию (вазэктомию) в России, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Милонов предложил учредить премию имени Егора Летова
- Пять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в якутском городе Томмот
- Силовики предотвратили теракт на военном предприятии в Рыбинске
- Несколько домов повреждены из-за атаки беспилотников ВСУ в Орле
- Врачи предупредили о распространении суперинфекций в России
- В России у ввезенных автомобилей BMW перестала работать мультимедийная система
- В России зафиксировали сбой в работе Telegram
- КНДР демонтировала символ воссоединения с Южной Кореей
- Средняя цена нового китайского автомобиля в России составила 3,3 млн рублей
- В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за сильной метели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru