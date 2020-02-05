Скляр: Коронавирус распространяется быстро, возможно, усилиями СМИ
Лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Эвакуация россиян из Китая завершена
Российские военные эвакуировали из Китая в общей сложности 147 человек. Помимо россиян среди них есть жители Белоруссии, Казахстана, Украины и Армении.
Александр Ф. Скляр: «Хорошая новость, учитывая, что больных новым вирусом все больше и больше. Вопрос заключается в том, насколько все-таки этот вирус в плане распространения, или это больше игра средств массовой информации, которая распространяется с не меньшей скоростью, чем коронавирус, а может даже и с большей», – отмечает Александр Ф. Скляр в эксклюзивном интервью НСН.
Работодателям грозит десятилетний срок за задержку зарплат
В России предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты. За задержку выплат сроком более чем за два месяца работодателю грозит до пяти лет тюрьмы. В случае более тяжких нарушений может грозить до десяти лет колонии.
Александр Ф. Скляр: «Жестко, конечно. Но учитывая, что очень большое количество россиян живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. И это не красное словцо, это так оно и есть. Если какой-то там упырь-работодатель задерживает зарплату, потому что ему нужно внести взнос за двадцатикомнатную квартиру, его сотрудник не должен от этого страдать», – комментирует музыкант для НСН.
Россиянам не покажут «Оскар» на федеральном канале
Первый канал снова не покажет церемонию «Оскар». По словам представителей СМИ, церемонию в России мало смотрят и её трансляция невыгодна.
Александр Ф. Скляр: «Вполне могу в это поверить. Хоть мы и смотрим на экранах, что если фильм или актер завоевали «Оскар», то это лишний плюсик для нас, как для зрителя, что это стоит посмотреть, не всегда это в действительности так. Хотя я часто не соглашаюсь с решением жюри, особенно в последнее время», – говорит он в эфире НСН.
Назван самый вредный алкогольный напиток
Самым вредным алкогольным напитком является пиво. По словам медиков, наиболее безвредной составляющей пива является сам алкоголь, а опасность представляют его пенность, цвет и вкус.
Александр Ф. Скляр: «Как раз потому что, напиток так легко пьется, в нем и заключается такая опасность. Вот почему-то на пачках сигарет больше половины упаковки занимает ее антиреклама, почему-то на пиве я такой фигни не видел. Хотя все эти страшные картинки я бы на него наклеил», – подытоживает Александр Ф. Скляр в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.