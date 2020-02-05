Скляр: Коронавирус распространяется быстро, возможно, усилиями СМИ

Александр Ф. Скляр: «Вполне могу в это поверить. Хоть мы и смотрим на экранах, что если фильм или актер завоевали «Оскар», то это лишний плюсик для нас, как для зрителя, что это стоит посмотреть, не всегда это в действительности так. Хотя я часто не соглашаюсь с решением жюри, особенно в последнее время», – говорит он в эфире НСН.

