«Скажите Роме из 2003!»: Войтинский загрустил из-за нового альбома «Зверей»
Люди с возрастом меняются, начинают философствовать, то же произошло и с Ромой Зверем, который представил новый альбом группы на фольклорную тематику, сказал Александр Войтинский в эфире НСН.
Новый альбом группы «Звери» получился философским, многим людям понравится такой поворот творчества коллектива, сказал в эфире НСН известный режиссер и сооснователь группы «Звери» Александр Войтинский.
«Звери» представили новый альбом под названием «Фолк», в который вошли десять треков. Поклонники группы особо отметили песни «С собой», «Атаман» и «Маруся». Войтинский признался, что новый релиз его расстроил.
«На мой взгляд, он очень отличается от того, что до этого делали «Звери». Думаю, стилистика сама себя подобрала. Рома пишет так, как пишется. Я отметил рефлексирование, фольклорную тематику. Если бы кто-то о таком сказал Роме в 2003 году, он бы не поверил никогда. Альбом меня удивил. Люди же меняются с возрастом, начинают философствовать. Мне такая эстетика не близка абсолютно, я - человек будущего, меня прошлое вообще не волнует. Мне такое неинтересно. Жизнь должна быть шире. Рома что-то нашел в себе, он обратился к истокам что ли. Это естественно, но мне немного грустно от этого. Многим людям такое близко, многих обрадует такой поворот творчества», - сказал собеседник НСН.
Ранее Войтинский рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о съемках фильма «Все, что тебя касается» об истории группы с участием ее лидера.
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