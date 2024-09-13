Маруся и атаман: «Звери» выпустили новый альбом

Осенний тур «Зверей» стартует 11 ноября с Вологды, Твери и Ярославля, ну а в конце августа группа дала стадионный концерт в «Лужниках».

Известный режиссер и сооснователь группы «Звери Александр Войтинский ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о съемках фильма «Все, что тебя касается» об истории группы с участием ее лидера.

