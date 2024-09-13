Маруся и атаман: «Звери» выпустили новый альбом

Группа «Звери» выпустила новый альбом под названием «Фолк», в который вошли десять треков.

Музыканты представили пластинку в соцсетях около полуночи. Поклонники группы Ромы Зверя особо отмечают песни «С собой», «Атаман» и «Марусю».

«Эмоциональное роуд-муви»: Войтинский раскрыл детали съемок фильма про группу «Звери»

Осенний тур «Зверей» стартует 11 ноября с Вологды, Твери и Ярославля, ну а в конце августа группа дала стадионный концерт в «Лужниках».

Известный режиссер и сооснователь группы «Звери Александр Войтинский ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о съемках фильма «Все, что тебя касается» об истории группы с участием ее лидера.

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Фото: Официальная страница группы "Звери" в ВКонтакте, фотограф Алина Плинер
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