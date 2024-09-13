Маруся и атаман: «Звери» выпустили новый альбом
Группа «Звери» выпустила новый альбом под названием «Фолк», в который вошли десять треков.
Музыканты представили пластинку в соцсетях около полуночи. Поклонники группы Ромы Зверя особо отмечают песни «С собой», «Атаман» и «Марусю».
Осенний тур «Зверей» стартует 11 ноября с Вологды, Твери и Ярославля, ну а в конце августа группа дала стадионный концерт в «Лужниках».
Известный режиссер и сооснователь группы «Звери Александр Войтинский ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о съемках фильма «Все, что тебя касается» об истории группы с участием ее лидера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru