«Зияющая дыра»: Продюсеры объяснили стадионник «Кино» ностальгией и пиаром
Популярность сегодняшней группы «Кино» связана с отсутствием новых героев у подростков, сказал в эфире НСН Александр Кушнир, а Леонид Бурлаков назвал «закрытой» тему Виктора Цоя.
Музыкальные продюсеры Александр Кушнир и Леонид Бурлаков в интервью НСН разделилсь во мнениях о причинах сегодняшней популярности группы «Кино» и степени коммерциализации ее творчества.
Группа «Кино» 24 мая даст концерт на «ВТБ Арене». Это выступление открывает в Москве сезон «стадионных концертов». Концертный сезон в Лужниках откроет 29 июня Полина Гагарина, а на «Лукойл Арене» 8 июня выступит Macan.
«В последние несколько лет тинейджерам катастрофически не хватает новых героев, речь идет про промежуток в целое десятилетие. Эта ниша не может долго быть свободной, поэтому взгляды обращаются назад, в сторону ностальгии. Тут дело не только в концертах "Кино" и модификациях "Короля и Шута". Резко активизировалась активность пластиночных лейблов, переиздают все - от Башлачева до классических альбомов "Аквариума". Сейчас образовалась зияющая дыра, которую заполняют до появления новых национальных героев», - сказал продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир.
Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков признался, что не высоко оценивает сегодняшнее творчество группы «Кино».
«Популярность "Кино" связана с тем, что хорошо работают люди, которые рассказывают это СМИ, а журналисты ретранслируют это из уважения к Виктору Цою. Я в здравом уме, помня, как слушал группу "Кино", никогда не пойду на этот бред, который устраивают сегодня на стадионе. Это как идти сейчас на Майкла Джексона или Фредди Меркьюри. Эта тема закрыта», - пояснил продюсер.
По мнению Бурлакова, музыкантов «Кино» не стоит обвинять в попытках заработать на имени Цоя, а вот то, что делает экс-участник группы «Король и Шут» Андрей Князев, он назвал «неприятным».
«Эти музыканты уже в возрасте. Не стоит их обвинять в том, что они хотят на пенсии что-то подзаработать, они это заслужили, а вот Князь – это для меня неприятно… Если бы ты был талантливый, на тебя и так ходили бы, ведь ты молод, полон сил и энергии», - сказал экс-продюсер группы «Мумий Тролль».
При этом Александр Кушнир сказал, что не видит «трагедии» в популярности «Кино» и Князя.
«Есть такой термин "ревайвл" (возрождение – прим. НСН). Насколько мне известно, и музыканты "Кино", и Князь довольно трепетно относятся к традициям, поэтому ничего зазорного и какой-то трагедии в этом я не вижу, а то, что нет новых героев – это большая грусть», - заключил собеседник НСН.
В «Лужниках» (вместимость 81 тыс. зрителей) эти летом выступят Полина Гагарина, «Руки Вверх!», Леонид Агутин и «Звери», а на «ВТБ Арене» (вмещает 33 тыс. зрителей) – Дима Билан, Егор Крид, «Кипелов» и КняZz, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Бурлаков сказал в этой связи, что сходил бы на стадионный концерт Дианы Арбениной, которая ему «всегда импонировала», а Кушнир констатировал, что «группы, которые могут собрать стадион, можно пересчитать по пальцам одной руки».
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