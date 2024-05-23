«Зияющая дыра»: Продюсеры объяснили стадионник «Кино» ностальгией и пиаром

«В последние несколько лет тинейджерам катастрофически не хватает новых героев, речь идет про промежуток в целое десятилетие. Эта ниша не может долго быть свободной, поэтому взгляды обращаются назад, в сторону ностальгии. Тут дело не только в концертах "Кино" и модификациях "Короля и Шута". Резко активизировалась активность пластиночных лейблов, переиздают все - от Башлачева до классических альбомов "Аквариума". Сейчас образовалась зияющая дыра, которую заполняют до появления новых национальных героев», - сказал продюсер, музыкальный критик и автор серии книг о музыке Александр Кушнир.

Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков признался, что не высоко оценивает сегодняшнее творчество группы «Кино».

«Популярность "Кино" связана с тем, что хорошо работают люди, которые рассказывают это СМИ, а журналисты ретранслируют это из уважения к Виктору Цою. Я в здравом уме, помня, как слушал группу "Кино", никогда не пойду на этот бред, который устраивают сегодня на стадионе. Это как идти сейчас на Майкла Джексона или Фредди Меркьюри. Эта тема закрыта», - пояснил продюсер.

По мнению Бурлакова, музыкантов «Кино» не стоит обвинять в попытках заработать на имени Цоя, а вот то, что делает экс-участник группы «Король и Шут» Андрей Князев, он назвал «неприятным».

«Эти музыканты уже в возрасте. Не стоит их обвинять в том, что они хотят на пенсии что-то подзаработать, они это заслужили, а вот Князь – это для меня неприятно… Если бы ты был талантливый, на тебя и так ходили бы, ведь ты молод, полон сил и энергии», - сказал экс-продюсер группы «Мумий Тролль».

При этом Александр Кушнир сказал, что не видит «трагедии» в популярности «Кино» и Князя.

«Есть такой термин "ревайвл" (возрождение – прим. НСН). Насколько мне известно, и музыканты "Кино", и Князь довольно трепетно относятся к традициям, поэтому ничего зазорного и какой-то трагедии в этом я не вижу, а то, что нет новых героев – это большая грусть», - заключил собеседник НСН.