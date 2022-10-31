«Ситуация была шутливая». Представитель Киркорова объяснила инцидент с журналисткой
Представитель народного артиста РФ Филиппа Киркорова Екатерина Успенская заявила, что цитата певца во время интервью в Санкт-Петербурге была вырвана из контекста, сообщает РИА Новости.
По её словам, журналистка, которую «послал» артист, «не оскорблена».
«Это выдернуто из контекста. Понятно, что ситуация была шутливая — журналистка не оскорблена, как это преподнесли», — заключила Успенская.
Ранее Киркоров в ходе интервью рассказал, что в качестве сувениров собирает меню ресторанов разных городов. Когда журналистка попыталась уточнить, «тырит» ли он их, певец ответил: «Пошла ты в ж***!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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