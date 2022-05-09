Петросяну, Винокуру и Киркорову запретили въезд в Латвию

По его словам, решение он принял «на основании части второй статьи 61 закона об иммиграции».

Ринкевичс добавил, что попадание в список нежелательных лиц означает для них «запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок».

Ранее руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян может попасть в список лиц, нежелательных для въезда, сообщает Ura.ru.