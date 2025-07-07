Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд специально для фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» рассказал, что в целом в июле и августе ожидается теплая погода.

«Температура в июле и августе сохранится около и выше нормы. Лето в целом будет не холодным, а теплым. Могу это утверждать с вероятностью 70 процентов, а это высокий показатель», – сказал он.

На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» выступят группы «Ленинград», «Чайф», RADIO TAPOK, группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, ДЕМИДОВAND Александра Демидова, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ», а также Юлия Пересильд и её коллектив «МАNДРАГОРА», актер театра и кино Гоша Куценко и группа «ГК».