Синоптики заявили, что «НАШИ В ГОРОДЕ» разгонят облака над Москвой
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в дни проведения фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» в столице будет летняя солнечная погода.
В столичном кинопарке «Москино» 26-27 июля состоится фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». На протяжении двух дней перед зрителями выступят около 20 исполнителей – концерты пройдут с 12 – 22 часов на Главной сцене и Киносцене.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд специально для фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» рассказал, что в целом в июле и августе ожидается теплая погода.
«Температура в июле и августе сохранится около и выше нормы. Лето в целом будет не холодным, а теплым. Могу это утверждать с вероятностью 70 процентов, а это высокий показатель», – сказал он.
На фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» выступят группы «Ленинград», «Чайф», RADIO TAPOK, группы «Пилот», «Крематорий», «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов, ДЕМИДОВAND Александра Демидова, F.P.G., Nagart, «Глобалис», Casual, Elena Jaya (Елена Джая), группы «Ключевая», TattooIn, «Ключи» и «Гран-КуражЪ», а также Юлия Пересильд и её коллектив «МАNДРАГОРА», актер театра и кино Гоша Куценко и группа «ГК».
«Очень здорово, что синоптики нам прогнозируют хорошую погоду, но какая бы погода ни была, артисты на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» точно подарят жаркую атмосферу и хорошее настроение нашим дорогим гостям. Так что собирайте компанию друзей – в последние выходные июля лучшее место для отдыха точно будет в кинопарке «Москино» вместе с «НАШИм Радио», – сказал программный директор радиостанции Игорь Паньков.
До кинопарка «Москино» легко добраться на общественном транспорте – от станций метро «Теплый стан» и «Саларьево» ходит бесплатный автобус, также доехать можно от станции метро «Ольховая».
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