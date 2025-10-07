Simple Music Ensemble исполнит хиты Linkin Park в Futurione на ВДНХ

«Играть хиты рока в камерном формате — это испытание себя. Но именно таким образом можно почувствовать по-новому всю силу легендарной музыки. К тому же нам поможет и атмосфера вокруг: в интерактивном арт-пространстве Futurione идеальные условия для наслаждения музыкой», — сказал основатель ансамбля Григорий Волков.

Музыканты представят уникальные аранжировки музыки Queen, Linkin Park, Nirvana, Metallica, Rammstein и других известных рок-коллективов.



Директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2025 году россияне чаще всего покупали билеты на концерты мировых звезд, проходящие в странах СНГ и ОАЭ. В числе наиболее востребованных оказались концерты Дженнифер Лопес, Limp Bizkit и Тиля Линдеманна, а также фестиваль Park Live в Казахстане, куда в этом году приехали Мэрилин Мэнсон и Робби Уильямс.

