Simple Music Ensemble исполнит хиты Linkin Park в Futurione на ВДНХ
Коллектив Simple Music Ensemble представит программу «Linkin Park & Rock Legends» в интерактивном арт-пространстве Futurione на ВДНХ.
«Играть хиты рока в камерном формате — это испытание себя. Но именно таким образом можно почувствовать по-новому всю силу легендарной музыки. К тому же нам поможет и атмосфера вокруг: в интерактивном арт-пространстве Futurione идеальные условия для наслаждения музыкой», — сказал основатель ансамбля Григорий Волков.
Музыканты представят уникальные аранжировки музыки Queen, Linkin Park, Nirvana, Metallica, Rammstein и других известных рок-коллективов.
Директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2025 году россияне чаще всего покупали билеты на концерты мировых звезд, проходящие в странах СНГ и ОАЭ. В числе наиболее востребованных оказались концерты Дженнифер Лопес, Limp Bizkit и Тиля Линдеманна, а также фестиваль Park Live в Казахстане, куда в этом году приехали Мэрилин Мэнсон и Робби Уильямс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ввести цифровые ветпаспорта для животных
- В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
- Мирный житель пострадал в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль
- «Тренировки вместо премий»: Как работодатели поощряют спортивных сотрудников
- Россияне объяснили, почему пользуются доставкой продуктов
- Член СПЧ Меркачева: Женщин больше не станут заковывать в наручники
- Туск: Польша против выдачи ФРГ подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»
- Экс-замгенсека ООН: Россия вправе ввести зону в 40 км для дипломатов ЕС
- Верховный суд встал на сторону Козловского в деле о защите чести и достоинства
- Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 8-9 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru