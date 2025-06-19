Симфонический оркестр «Глобалис» выступит на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

«Выступать в столице на такой большой площадке перед многотысячной аудиторией разных возрастов – это очень воодушевляет. Наши композиции всегда объединяли кино и музыку, ведь две эти грани тесно переплетаются в творчестве. Известные хиты «Ленинграда», «Арии», «Крематория», The Matrixx, Catharsis, «СерьГи», «Чайфа» мы уже исполняли в разных больших проектах, и всегда их очень тепло принимала публика. Ждем всех зрителей на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ». Обещаем, что каждая мелодия пробудит в вас море чувств, а старые хиты обретут для вас новое звучание», – рассказал дирижер оркестра «Глобалис».

Программа будет очень разнообразной. На площадке «Москино» расположатся две сцены с высокопрофессиональным звуковым оборудованием.

«Соскучились по запоминающимся приключениям лета? Приглашаем вас на веселый городской праздник музыки и кино. Прозвучат те самые хиты, которые знает и любит каждый – песни, которые годами звучали на радио, и непременно становились любимыми. Это будет настоящая встреча поколений под открытым небом – энергичная, тёплая и по-настоящему объединяющая», – отметил программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Ранее были объявлены хедлайнеры фестиваля – группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым и RADIO TAPOK, а также другие участники музыкального праздника: команды «ПилОт», F.P.G, «КРЕМАТОРИЙ», NAGART, «ГУДТАЙМС», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов.

«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» — впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.

Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».

