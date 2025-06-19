Симфонический оркестр «Глобалис» выступит на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
На сцене под открытым небом в кинопарке «Москино» 26-27 июля также выступят «Ленинград», RADIO TAPOK, «ПилОт», F.P.G, «КРЕМАТОРИЙ», NAGART, «ГУДТАЙМС», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов.
Симфонический оркестр «Глобалис» стал новым участником фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ», который пройдет в кинопарке «Москино» 26-27 июля, сообщили НСН в оргкомитете фестиваля.
За два дня под открытым небом выступят 15 рок-групп, а на второй сцене все желающие смогут встретиться с любимыми киноактерами. Организаторы подготовили развлечения и для юных зрителей: аквагрим, надувные батуты, дартс, аэрохоккей и баскетбол. «Глобалис» выйдет на киносцену 26 июля и исполнит саундтреки из любимых фильмов.
«Выступать в столице на такой большой площадке перед многотысячной аудиторией разных возрастов – это очень воодушевляет. Наши композиции всегда объединяли кино и музыку, ведь две эти грани тесно переплетаются в творчестве. Известные хиты «Ленинграда», «Арии», «Крематория», The Matrixx, Catharsis, «СерьГи», «Чайфа» мы уже исполняли в разных больших проектах, и всегда их очень тепло принимала публика. Ждем всех зрителей на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ». Обещаем, что каждая мелодия пробудит в вас море чувств, а старые хиты обретут для вас новое звучание», – рассказал дирижер оркестра «Глобалис».
Программа будет очень разнообразной. На площадке «Москино» расположатся две сцены с высокопрофессиональным звуковым оборудованием.
«Соскучились по запоминающимся приключениям лета? Приглашаем вас на веселый городской праздник музыки и кино. Прозвучат те самые хиты, которые знает и любит каждый – песни, которые годами звучали на радио, и непременно становились любимыми. Это будет настоящая встреча поколений под открытым небом – энергичная, тёплая и по-настоящему объединяющая», – отметил программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.
Ранее были объявлены хедлайнеры фестиваля – группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым и RADIO TAPOK, а также другие участники музыкального праздника: команды «ПилОт», F.P.G, «КРЕМАТОРИЙ», NAGART, «ГУДТАЙМС», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Найк Борзов.
«НАШИ В ГОРОДЕ» — традиционный фестиваль «НАШЕго Радио» — впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Во время концертов в разных городах России аудитория фестиваля составляла более 100 тысяч человек, а суммарная аудитория в крупных городах за годы существования достигает порядка полумиллиона человек.
Добраться до фестиваля можно на общественном городском транспорте от станций метро «Теплый Стан» и «Ольховая».
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