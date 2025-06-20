Швыдкой рассказал, какие музыкальные жанры будут на «Интервидении»
Участники со всего мира могут исполнить на «Интервидении» абсолютно любые песни, никаких ограничений на этот счет нет, заявил спецкору НСН Михаил Швыдкой.
Большинство выступлений на конкурсе «Интервидение» возможно будут в жанре современных эстрадных песен с вкраплениями народных традиций, рассказал спецкору НСН представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Международный конкурс музыкальных исполнителей «Интервидение» пройдет на столичной площадке Live Arena уже 20 сентября. В нем примут участие минимум 20 стран, а Россию представит певец Шаман (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу», написанной композитором Максимом Фадеевым. Швыдкой отметил, что на сцене будут представлены самые разные жанры, так как организаторы никого в этом не ограничивали.
«Уже сейчас подтвердили свое участие в "Интервидении" более десятка стран. Вместе с ними, естественно, заключаются договоренности и с телевизионными каналами. Все даты определены, конкурс пройдет 20 сентября. Я думаю, что идет уже такой интенсивный процесс подготовки. Мы никого не ограничиваем в том, как страна захочет представить себя, только в продолжительности песен. Судя по композиции Шамана, это будет все-таки современная эстрада, связанная с какими-то, может быть, фольклорными традициями для разных стран. Но я думаю, что китайцы тоже привезут современную эстраду, поскольку она у них очень сильная», — заключил он.
Ранее народный артист России Игорь Бутман рассказал спецкору НСН о популярности джаза на ПМЭФ и «Интервидении».
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