Международный конкурс музыкальных исполнителей «Интервидение» пройдет на столичной площадке Live Arena уже 20 сентября. В нем примут участие минимум 20 стран, а Россию представит певец Шаман (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу», написанной композитором Максимом Фадеевым. Швыдкой отметил, что на сцене будут представлены самые разные жанры, так как организаторы никого в этом не ограничивали.

«Уже сейчас подтвердили свое участие в "Интервидении" более десятка стран. Вместе с ними, естественно, заключаются договоренности и с телевизионными каналами. Все даты определены, конкурс пройдет 20 сентября. Я думаю, что идет уже такой интенсивный процесс подготовки. Мы никого не ограничиваем в том, как страна захочет представить себя, только в продолжительности песен. Судя по композиции Шамана, это будет все-таки современная эстрада, связанная с какими-то, может быть, фольклорными традициями для разных стран. Но я думаю, что китайцы тоже привезут современную эстраду, поскольку она у них очень сильная», — заключил он.



Ранее народный артист России Игорь Бутман рассказал спецкору НСН о популярности джаза на ПМЭФ и «Интервидении».

