«Атмосфера на ПМЭФ деловая, доброжелательная. Все ходят, улыбаются, рады друг друга видеть, в течение года иногда не пересекаешься с теми, кого хотел бы увидеть. Сегодня, завтра, послезавтра я выступаю в своем клубе, там уже почти все забито. Приходит очень много делегаций из Южной Африки, кстати буквально в апреле мы были там, выступали на Кейптаунском джаз-фестивале. Приходят наши друзья из Таиланда, куда мы тоже ездим и откуда приглашаем в музыкантов на наши фестивале. Прекрасно, что приходит много иностранных гостей, они познают музыку, наших джазовых артистов», - заявил он.

Как уточнил собеседник НСН, на прошлой неделе у российских джазовых музыкантов в Москве тоже была возможность познакомиться с зарубежными продюсерами.

«В рамках Московского джазового фестиваля мы провели форум-фест Jazz Across Borders. Было много продюсеров, промоутеров и продюсеров из-за рубежа: Марокко, Южной Африки, США, Индонезии, Таиланда. Они смотрели и выбирали коллективы из нашей страны», - пояснил Бутман.