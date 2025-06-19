Бутман рассказал о популярности джаза на ПМЭФ и «Интервидении»
Игорь Бутман рассказал НСН, представители каких иностранных делегаций в рамках ПМЭФ приходят послушать джаз.
Международные делегации, присутствующие на ПМЭФ, проявляют особый интерес не только к деловой программе форума, но и к российским музыкантам, рассказал спецкору НСН народный артист России Игорь Бутман. В дни форума в его питерском джаз-клубе регулярно проходят концерты артистов, среди прочего выступит и квартет Игоря Бутмана.
«Атмосфера на ПМЭФ деловая, доброжелательная. Все ходят, улыбаются, рады друг друга видеть, в течение года иногда не пересекаешься с теми, кого хотел бы увидеть. Сегодня, завтра, послезавтра я выступаю в своем клубе, там уже почти все забито. Приходит очень много делегаций из Южной Африки, кстати буквально в апреле мы были там, выступали на Кейптаунском джаз-фестивале. Приходят наши друзья из Таиланда, куда мы тоже ездим и откуда приглашаем в музыкантов на наши фестивале. Прекрасно, что приходит много иностранных гостей, они познают музыку, наших джазовых артистов», - заявил он.
Как уточнил собеседник НСН, на прошлой неделе у российских джазовых музыкантов в Москве тоже была возможность познакомиться с зарубежными продюсерами.
«В рамках Московского джазового фестиваля мы провели форум-фест Jazz Across Borders. Было много продюсеров, промоутеров и продюсеров из-за рубежа: Марокко, Южной Африки, США, Индонезии, Таиланда. Они смотрели и выбирали коллективы из нашей страны», - пояснил Бутман.
Среди прочего джазмен заметил, что следит за новостями про «Интервидение», которое впервые пройдет на столичной площадке Live Arena уже 20 сентября.
«Я знаю про такой конкурс, мы в правильном направлении двигаемся, предоставляя альтернативу «Евровидению». Шаман (Ярослав Дронов – прим. НСН) – прекрасный популярный артист, верим в его победу», - сказал музыкант в кулуарах ПМЭФ.
Шаман выступит на международном конкурсе с песней «Прямо по сердцу», написанной композитором Максимом Фадеевым. Как отмечал артист в разговоре с «Радиоточкой НСН», он не испытывает волнения перед выступлением на «Интервидении» и благодарен поклонникам за поддержку.
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