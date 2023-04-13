«Форрест, Хакер и два Лорда»: Пневмослон представляет культурный гид на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил один из самых эпатажных и загадочных музыкантов, Лорд Пневмослон, который даст в субботу большой концерт в Москве.

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Главным хедлайнером московской рок-сцены в выходные станет Пневмослон, который представит программу «Уже 5 лет как весело» (15 апреля, VK Stadium).

Кроме того, в столице пройдут концерты «Воскресенья» (14 апреля, Magnus Locus), НАИВа (15 апреля, Клуб 1930) и Зои (16 апреля, Magnus Locus), ну а лидер «Тайм-Аута» Александр Минаев отметит на сцене День рождения (17 апреля, «16 тонн»).

Двойные концерты – и в Москве, и в Питере, - дадут Animal ДжаZ и Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций». В Северной столице также выступят «Пилот», «Мураками» и Юлия Коган.

«Чайф» в выходные зажжет Нижний Новгород и Владимир, Lumen порадует саратовских фанатов, Евгений Маргулис выступит в Уфе, а Светлана Сурганова – в Нововоронеже. «Пикник» готовится к тройному выезду в Раменское, Пензу и Тамбов, а в турецком Кемере 19 апреля стартует фестиваль «Би-2», в числе участников которого Гриша Ургант.

Лорд Пневмослон рассказал НСН, почему у его тура такое название, и что будет на московском концерте.

