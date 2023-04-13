«Форрест, Хакер и два Лорда»: Пневмослон представляет культурный гид на выходные
Пневмослон рассказал в эфире НСН о назгулах и «городах угара», раскрыл тайну двух Лордов и анонсировал «разнос Серегиной машины».
Концерты: «Пять лет веселья и разнос машины»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил один из самых эпатажных и загадочных музыкантов, Лорд Пневмослон, который даст в субботу большой концерт в Москве.
***
Главным хедлайнером московской рок-сцены в выходные станет Пневмослон, который представит программу «Уже 5 лет как весело» (15 апреля, VK Stadium).
Кроме того, в столице пройдут концерты «Воскресенья» (14 апреля, Magnus Locus), НАИВа (15 апреля, Клуб 1930) и Зои (16 апреля, Magnus Locus), ну а лидер «Тайм-Аута» Александр Минаев отметит на сцене День рождения (17 апреля, «16 тонн»).
Двойные концерты – и в Москве, и в Питере, - дадут Animal ДжаZ и Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций». В Северной столице также выступят «Пилот», «Мураками» и Юлия Коган.
«Чайф» в выходные зажжет Нижний Новгород и Владимир, Lumen порадует саратовских фанатов, Евгений Маргулис выступит в Уфе, а Светлана Сурганова – в Нововоронеже. «Пикник» готовится к тройному выезду в Раменское, Пензу и Тамбов, а в турецком Кемере 19 апреля стартует фестиваль «Би-2», в числе участников которого Гриша Ургант.
Лорд Пневмослон рассказал НСН, почему у его тура такое название, и что будет на московском концерте.
Лорд Пневмослон:
«Это отсылка к первому EP, который назывался "Уже 5 минут, как весело". Кажется, это было вчера, однако прошло уже целых 5 лет, за которые мы много чего пережили и добились множества успехов вместе с нашими фанатами, разумеется. Вот и получается: "Уже 5 лет, как весело". Московский концерт будет всесторонне прекрасен. Мы сыграем для вас лучшие 33 песни, которые мы выбрали на основании статистики стриминговых сервисов. Поставим и разнесем на сцене настоящую машину, которую подготовил для нас тот самый Серега из песни, покажем крутейшее световое шоу, короче, сделаем все, чтобы для наших любимых поклонников этот концерт запомнился надолго, ведь мы постоянно заряжаемся вашей энергией и готовы отдать вам ее в невероятных количествах», - пообещал музыкант.
Он также отметил особенную атмосферу недавнего концерта в Санкт-Петербурге и назвал города, где «знают толк в хорошем угаре».
«Домашний питерский концерт всегда особенный, поскольку туда приходят оторваться множество наших друзей и родных. Однако, каждый город по-своему особенный. Помимо Северной столицы мы побывали в Екатеринбурге, Перми и Ижевске, и все они обладают своей душой. Везде потрясающие люди, которые знают толк в хорошем угаре. Мы сами кайфуем на сцене, люди это чувствуют и отрываются вместе с нами» - подчеркнул Лорд Пневмослон.
Спектакли: Форрест, «Жмурки» и Родригез
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», спектакли «Двадцать третий» (на фото) в Мастерской Петра Фоменко по мотивам «Черного обелиска» Ремарка, «Форрест» в Театре им. Ермоловой о россиянине, которого назвали в честь Форреста Гампа, а также «Старомодная комедия» в Ленкоме с Олесей Железняк и Игорем Бочкиным.
Кроме того, в МХТ им. Чехова анонсировали появление в спектакле «Поколение Маугли» шоумена Тимура Родригеза.
Театралов Петербурга заинтересовали «Фальшивая нота» в Театре им. Ленсовета с Артуром Вахой и Семёном Стругачёвым, и «Прощание с бумагой» Евгения Гришковца. В Краснодаре активно скупают билеты на «12 стульев», а Калининград увидит моноспектакль Сергея Маковецкого «Неслучайная встреча», который охватит диапазон от Достоевского до «Жмурок».
Лорд Пневмослон посетовал, что на театр у него попросту не хватает времени.
Лорд Пневмослон:
«К сожалению, времени для походов в театр нету совсем. Ну и литературу, если честно, я читаю в основном прикладную: типа описания к микроконтроллерам, устройствам, обучалки по плагинам и программам для написания музыки», - сказал собеседник НСН.
Кино: Два Лорда и четыре «Оскара»
В Москве в День космонавтики презентовали снятый в космосе фильма «Вызов» (на фото), который выйдет на широкие экраны 20 апреля. Две премьеры, - в Кремле и кинотеатре «Октябрь», - собрали максимальное количество звезд от Дмитрия Пескова до Ивана Урганта с Ксенией Собчак.
Ну а сегодня в России стартует новый киноуикенд. В кинотеатрах покажут презентацию новых «Каннских львов» и две российские драмы: «Волны» с Викторией Толстогановой и последний фильм Сергея Пускепалиса «Доктор».
Лорд Пневмослон сказал НСН, что не смотрел отечественные новинки вроде «Чебурашки» и сериала о группе «Король и шут». При этом ему очень понравился фильм Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен», получивший недавно сразу четыре «Оскара».
Лорд Пневмослон:
«Понравился фильм «На Западном фронте без перемен», начал смотреть «Гранд тур», который почему-то прошел мимо меня, и с удовольствием смотрю документалки от Стаса Асафьева, я в полном восторге от них. В плане кино, как и в музыкальных предпочтениях, я всеяден, стараюсь быть открытым к творчеству других людей и не зашоривать свои взгляды стилистическими рамками. Если фильм задевает какие-то струны моей души, для меня он хорош вне зависимости от жанра», - отметил музыкант.
Он также признался, что испытывает особое отношение к фильму о другом Лорде, «Властелину колец» (The Lord of the Rings), и рассказал, откуда взялись образы Пневмослона и Нейромонаха Феофана.
«Между прочим, образ Нейромонаха Феофана навеян, в том числе, образами назгулов. Это же легендарная кинолента, которая совершенно точно оказала на меня сильное влияние. Лорд Пневмослон – это имя давным-давно придумал гениальный Даня Шаповалов, которому я с удовольствием передаю привет и безмерное уважение. Даня писал рассказы для журнала "Хакер", где я и увидел в далеком детстве название этого персонажа. Вот он мне и приглянулся», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- В Молдавии лидера партии «Шор» приговорили к 15 годам тюрьмы за кражу денег
- Кабмин постановил проводить ежегодный Международный чемпионат по битве роботов
- Синоптик: перед Пасхой в Москве и области ожидаются ночные заморозки до -3 градусов
- В МВД объяснили увеличение штата спецназа проведением СВО
- Число заявок на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» превысило 500
- Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте
- Балицкий: троих украинских диверсантов задержали в Мелитополе
- Пёс президента Ирландии облаял Джо Байдена
- Минобороны РФ: Миг-31 ВС РФ не допустил нарушения границы норвежским самолетом
- Клуб Роналду «Аль-Наср» уволил главного тренера Гарсию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru