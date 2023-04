«Форрест, Хакер и два Лорда»: Пневмослон представляет культурный гид на выходные

Лорд Пневмослон:



«Понравился фильм «На Западном фронте без перемен», начал смотреть «Гранд тур», который почему-то прошел мимо меня, и с удовольствием смотрю документалки от Стаса Асафьева, я в полном восторге от них. В плане кино, как и в музыкальных предпочтениях, я всеяден, стараюсь быть открытым к творчеству других людей и не зашоривать свои взгляды стилистическими рамками. Если фильм задевает какие-то струны моей души, для меня он хорош вне зависимости от жанра», - отметил музыкант.

Он также признался, что испытывает особое отношение к фильму о другом Лорде, «Властелину колец» (The Lord of the Rings), и рассказал, откуда взялись образы Пневмослона и Нейромонаха Феофана.

«Между прочим, образ Нейромонаха Феофана навеян, в том числе, образами назгулов. Это же легендарная кинолента, которая совершенно точно оказала на меня сильное влияние. Лорд Пневмослон – это имя давным-давно придумал гениальный Даня Шаповалов, которому я с удовольствием передаю привет и безмерное уважение. Даня писал рассказы для журнала "Хакер", где я и увидел в далеком детстве название этого персонажа. Вот он мне и приглянулся», - заключил собеседник НСН.

***

«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».

Насыщенных вам выходных!