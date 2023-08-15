Шнурова оштрафовали на 60 тысяч рублей за клип с «Суперджетом»

С иском в суд обратился известный фотограф Александр Попов, который заявил о незаконном использовании своей фотографии самолёта «Сухой Суперджет 100» в клипе коллектива на песню «Наша экономика».

Истец потребовал взыскать 1,4 млн рублей. Представитель Шнурова заявил, что такая большая сумма «основана исключительно на личности» ответчика и попросил снизить её до 40 тысяч рублей. В итоге суд взыскал 60 тысяч рублей.

Ранее концертный директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин заявил, что после ДТП в подмосковном Подольске певица намерена обратиться в суд с иском против транспортной компании, предварительная сумма — 12 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

