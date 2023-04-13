Шнуров заявил о желании остаться с поклонниками в России

По словам музыканта, он относится к своим фанатам с большим уважением и понимает, что большинство россиян при всем желании не сможет покинуть Россию.

При этом Шнуров отметил, что не видит ничего особенного в том, что многие его коллеги по цеху уехали из страны. Он подчеркнул, что спокойно относится к чужим позициям и решениям. Музыкант добавил, что конкуренции в отечественном шоу-бизнесе благодаря оттоку знаменитостей за рубеж становится все меньше.

Ранее знаменитый дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о готовности эмигрировать из России «на ближайшую сушу» лишь в случае глобального потопа, скрывшего территорию страны под водой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

