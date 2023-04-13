Шнуров заявил о желании остаться с поклонниками в России
Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что хотел бы жить только в России и остаться со своими поклонниками в непростые времена. Об этом он заявил в интервью накануне 50-летнего юбилея агентству ТАСС.
По словам музыканта, он относится к своим фанатам с большим уважением и понимает, что большинство россиян при всем желании не сможет покинуть Россию.
При этом Шнуров отметил, что не видит ничего особенного в том, что многие его коллеги по цеху уехали из страны. Он подчеркнул, что спокойно относится к чужим позициям и решениям. Музыкант добавил, что конкуренции в отечественном шоу-бизнесе благодаря оттоку знаменитостей за рубеж становится все меньше.
Ранее знаменитый дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о готовности эмигрировать из России «на ближайшую сушу» лишь в случае глобального потопа, скрывшего территорию страны под водой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru