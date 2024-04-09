Шнуров заявил, что солидарен с изучавшими его песню про Беглова экспертами
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что «полностью солидарен» с экспертами, которые изучали его песню про губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщает РБК.
Речь идёт о песне «Покаянная», экспертиза которой проводилась по заказу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В частности, специалистам нужно было установить, есть ли в ней признаки намеренного распространения фейков, способных повлиять на репутацию, честь и достоинство лица.
В итоге эксперты СПбГУ нашли в «Покаянной» намеренное распространение фейков, влияющих на репутацию губернатора Северной столицы, однако признаков донесения до аудитории фейковой информации под видом достоверной не обнаружили.
«В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал её наличие. Невозможно испортить то, чего нет», – так Шнуров прокомментировал выводы экспертов.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что Шнуров, который стал наставником в шоу «Новая Фабрика звезд», смог бы научить конкурсантов продавать свою музыку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru